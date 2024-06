Na trilha da última batalha da guerra religiosa entre ingleses e franceses

Os ingleses, sob o comando do duque de Buckingham, tinham a intenção de instalar ali um "posto avançado" da rebelião protestante na França e um "ponto de ancoragem para as rotas marítimas", explica Benjamin Deruelle, historiador da Universidade de Quebec (Canadá) e membro do conselho científico da associação.

- Outra história -

La Rochelle, sitiada pelas tropas de Luís XIII e de seu primeiro-ministro, o cardeal Richelieu, capitulou no ano seguinte.

O episódio "encerra definitivamente as guerras religiosas a nível político e militar" e permite a "amputação" de disposições do Edito de Nantes, que desde 1598 concedia fortalezas aos protestantes, observa o historiador David Van Der Linden.

Do lado inglês, esta "imensa derrota" reforçou "as críticas dos adversários" do rei Charles I e foi "um passo" rumo à revolução que menos de duas décadas depois, sob o comando de Oliver Cromwell, resultou na execução do monarca e abolição temporária da monarquia, argumenta Peter Wilson, especialista da Universidade de Oxford.

- Um sítio arqueológico único -

O verdadeiro "Caminho dos Ingleses", atualmente coberto de arbustos, foi identificado, segundo a associação, através da comparação de histórias e fontes iconográficas da época, incluindo uma majestosa pintura de Laurent de la Hyre, na reserva do Museu do Exército, em Paris, que mostra alguns edifícios ainda de pé.

Foi uma descoberta "espetacular", porque "não há outro lugar na Europa que permaneça intacto quatro séculos depois das guerras religiosas", afirma um dos fundadores da associação, o jornalista argentino Indalecio Alvarez, que vive na ilha.

Os sítios arqueológicos militares da era moderna "podem ser contados nos dedos de uma mão" na Europa, segundo Deruelle, que cita os corpos das vítimas da retirada das tropas napoleônicas da Rússia (1812), exumados em Vilnius em 2002 , ou o navio de guerra sueco "Vasa" (1628), que naufragou na sua viagem inaugural e no qual foi instalado um museu em Estocolmo.