Na França, a difícil campanha da aliança de Macron nas eleições europeias

Macron, que chegou ao poder em 2017 com uma imagem de líder pró-europeu e liberal, corre o risco de perder influência na União Europeia e ofuscar o fim do seu mandato que termina em 2027, caso haja uma forte vitória da extrema direita.

"Nada está decidido!". Na reta final da campanha eleitoral europeia, a aliança do presidente centrista Emmanuel Macron busca contrariar as previsões que preveem uma forte derrota na França, onde a extrema direita desfruta de uma posição de força.

O desafio parece difícil. Uma pesquisa do instituto Ipsos publicada na segunda-feira (3) colocou o candidato de extrema direita Jordan Bardella na liderança com 33% das intenções de voto, à frente da candidata de situação Valérie Hayer (16%) e do social democrata Raphaël Glucksmann (14,5%).

"As pessoas dizem sem complexos, olhando nos seus olhos, que vão votar em Bardella", explica à AFP Laura Ruano, de 54 anos, militante do partido de Macron, enquanto distribuía panfletos em um mercado de um bairro nobre de Paris onde costumam ganhar.

O desejo de uma virada, no entanto, pairava sobre o último grande comício de campanha de sua aliança centrista "Besoin d'Europe" (Necessidade da Europa), no sábado, em Aubervilliers, ao norte de Paris, com Attal e Hayer, uma pouco conhecida eurodeputada de 38 anos.

Mas a principal preocupação expressada pelos cidadãos, segundo Ruano, é a "segurança".

"Não há mais autoridade", disse a Maillard um homem de boné e com duas baguetes na mão. "Todos no meu prédio vão votar em Bardella. Já estamos fartos. Eles vão dar uma surra no domingo", acrescentou o pedestre, apesar dos esforços do deputado para desqualificar o programa do candidato de extrema direita.

- "Mansplaining" -

Para tentar inverter a tendência, Attal e Macron multiplicaram as entrevistas na mídia e o primeiro-ministro aceitou até mesmo um debate cara a cara com Bardella, provocando a indignação do restante da oposição.