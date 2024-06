Manuscrito excepcional de 'O Estrangeiro' de Camus vai a leilão

Um manuscrito completo do famoso livro "O Estrangeiro", do escritor francês Albert Camus, será leiloado nesta quarta-feira (5) em Paris, cercado de mistério por ser considerado posterior à publicação do livro.

Este exemplar excepcional, colocado à venda pela casa de leilões Tajan, está avaliado entre 500.000 e 800.000 euros (entre 2,8 milhões e 4,5 milhões de reais).

Albert Camus, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 1957, intrigou o mundo editorial francês após a sua morte com o aparecimento deste manuscrito de 104 páginas, escrito inteiramente com sua própria caligrafia e encadernado em couro preto.