Macron e Zelensky vão abordar em Paris as 'necessidades da Ucrânia' frente à Rússia

O presidente francês, Emmanuel Macron, discutirá nesta quarta-feira (5), em Paris, juntamente com seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, as "necessidades da Ucrânia" na guerra contra a Rússia, anunciou a Presidência francesa.

"À medida que os ataques russos na linha de frente e contra as infraestruturas energéticas se intensificam, ambos os presidentes discutirão a situação no campo de batalha e as necessidades da Ucrânia", disse ele.

O encontro, realizado um dia depois de ambos participarem das cerimônias por ocasião do 80º aniversário do Desembarque na Normandia, acontece na sequência da conferência de apoio à Ucrânia realizada no dia 26 de fevereiro, em Paris, acrescentou.