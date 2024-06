Macron diz a Netanyahu que Autoridade Palestina deve 'garantir a governança' em Gaza

O projeto prevê um cessar-fogo de seis semanas e a retirada das forças israelenses das zonas densamente povoadas de Gaza, bem como a libertação de alguns reféns do movimento islâmista Hamas e de prisioneiros palestinos reclusos em Israel.

Após esta primeira fase, as partes negociariam um cessar-fogo duradouro, que seria mantido durante as negociações, e, na sua fase final, o plano levaria à reconstrução do devastado território palestinos sem o Hamas no poder.

"Este acordo deverá reabrir uma perspectiva credível para a implementação de uma solução de dois Estados, a única capaz de oferecer a Israel as garantias de segurança necessárias e de responder às aspirações legítimas dos palestinos, estimou Macron.