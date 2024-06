Líderes do Reino Unido se enfrentam em debate eleitoral na TV

Para os conservadores, desgastados após 14 anos no poder, essa foi uma das últimas oportunidades para mudar as intenções de voto ou, pelo menos, reduzir sua desvantagem.

Uma pesquisa do instituto Yougov apontou Sunak como vencedor do debate para 51% dos entrevistados, enquanto Starmer ficou com 49%.

"Além de aumentar os impostos e saquear as pensões, ninguém sabe o que os trabalhistas realmente fariam", alfinetou um combativo Sunak, que aparece bem atrás nas pesquisas de opinião e é ameaçado pelo líder de extrema direita Nigel Farage, que anunciou ontem sua participação nas eleições, à frente do partido Reform UK.

Farage, de 60 anos, lançou hoje oficialmente sua campanha em Clacton on Sea, afirmando que deseja liderar "um exército popular contra o establishment". Uma mulher jogou milkshake de banana em Farage quando o líder do Reform UK saía de um pub onde havia recebido jornalistas.

O líder do Reform UK, Nigel Farage, um dos impulsionadores do Brexit, anunciou ontem a sua candidatura, o que deixou os conservadores em pânico.

Starmer, por sua vez, levou os trabalhistas para correntes mais centristas depois de suceder, em 2020, o esquerdista Jeremy Corbyn, obrigado a deixar a liderança da legenda após sofrer uma derrota dura nas eleições do ano anterior.

O líder da oposição enfatizou ontem que o partido mudou em comparação ao período de Corbyn, que havia se mostrado favorável ao desarmamento nuclear.

"Este Partido Trabalhista está totalmente comprometido com a segurança da nossa nação, com as nossas Forças Armadas e, em particular, com a nossa dissuasão nuclear", disse Starmer.