Itália e Turquia empatam (0-0) em amistoso de preparação para Euro 2024

A Itália, atual campeã continental, e a Turquia empataram sem gols nesta terça-feira (4) em Bolonha, em amistoso de preparação para a Eurocopa que será disputada na Alemanha de 14 de junho a 14 de julho.

Nos acréscimos do primeiro tempo, a seleção da casa teve a chance mais clara com uma cabeçada do meio-campista Bryan Cristante.

As duas equipes, ambas sem vários titulares, fizeram uma partida sem grande intensidade.