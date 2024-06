Israel anuncia acordo com EUA para comprar 25 aviões de combate F-35 por US$ 3 bilhões

Israel anunciou nesta terça-feira (4) a assinatura de um acordo de 3 bilhões de dólares (15,8 bilhões de reais) com os Estados Unidos para comprar 25 aviões F-35 adicionais, fabricados pela Lockheed Martin, para entrega a partir de 2028.

"Enquanto alguns de nossos adversários pretendem minar nossos vínculos com nosso maior aliado, fortalecemos ainda mais nossa aliança" e "isso é uma poderosa mensagem a nossos inimigos na região", afirmou em comunicado no ministro israelense de Defesa, Yoav Gallant, ao anunciar a aquisição.

Israel é o único país do Oriente Médio que possui F-35, considerado o caça mais eficiente do mercado atualmente. O país recebeu seus dois primeiros aparelhos em 2016 e com essas novas aquisições, Israel passaria a ter 75 caças.