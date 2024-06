Interpol e FBI quebram esquema cibernético na Moldávia que dava asilo a criminosos procurados

Uma operação multinacional da Interpol e do FBI reprimiu as tentativas na Moldávia de sabotar uma das principais ferramentas da agência policial internacional, o sistema Alerta Vermelho (Red Notice), disseram autoridades na terça-feira. Quatro pessoas foram detidas no país do Leste Europeu.

O alerta vermelho da Interpol é um sistema adotado por órgãos de segurança pública de diversos países para identificar indivíduos procurados por crimes comuns, aplicáveis de acordo com as regras da Interpol. Em 2023, foram emitidos mais de 12 mil desses mandados ao redor do mundo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A operação conjunta - que também envolveu a cooperação com as autoridades francesas e britânicas - revelou uma organização criminosa internacional com ligações com indivíduos suspeitos de crimes cibernéticos na Rússia, Ucrânia e Belarus, disse Veronica Dragalin, chefe anticorrupção da Moldávia.