Grêmio vence Huachipato (1-0) e vai às oitavas da Libertadores

O Grêmio se classificou para as oitavas de final da Copa Libertadores-2024 ao vencer nesta terça-feira (4) o Huachipato por 1 a 0 no Chile, em partida pendente da quarta rodada do Grupo C.

O time gaúcho conquistou sua vaga graças a uma cabeçada do atacante Diego Costa logo aos 6 minutos, sob uma forte chuva na cidade de Talcahuano.

Com a vitória, o Grêmio chegou aos 9 pontos, se colocando provisoriamente na segunda posição da chave, liderada pelo já classificado The Strongest da Bolívia, com 10 pontos.