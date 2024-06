Gauff vence Jabeur e vai à semifinal de Roland Garros

A tenista americana Coco Gauff, número 3 do mundo, se tornou a primeira semifinalista desta edição de Roland Garros ao derrotar a tunisiana Ons Jabeur (9ª) nesta terça-feira (4).

Gauff fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 4-6, 6-2 e 6-3, em uma hora e 57 minutos na quadra Philippe Chatrier.

A americana, finalista no saibro parisiense em 2022 e campeã do US Open no ano passado, vai buscar uma vaga na final contra a vencedora do duelo entre a polonesa Iga Swiatek (1ª), atual campeã e grande favorita ao título, e a tcheca Marketa Vondrousova (9ª).