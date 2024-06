Família francesa roubada durante ocupação nazista doa obras ao Louvre

Duas obras do século XVII saqueadas durante a ocupação nazista na França e expostas no Louvre durante décadas devido à impossibilidade de encontrar os seus donos, foram devolvidas aos herdeiros de uma família judia, que as doou de volta ao museu.

A operação é "um apelo para nunca esquecer, um compromisso para transmitir a memória e uma lembrança constante de que devemos agir", comentou a diretora-presidente do Louvre, Laurence Des Cars, em comunicado.

As obras em questão, "Nature morte au jambon" de Floris van Schooten e "Mets, fruits et verre sur une table" de Peter Binoit, provavelmente pintadas em 1630 e 1620 respectivamente, foram exibidas durante muito tempo nas salas de pintura nórdica do Louvre sob o estatuto de obras "recuperadas" (MNR na terminologia oficial), mas sua procedência era desconhecida.