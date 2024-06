EUA diz não ter diferenças com aliados europeus sobre programa nuclear iraniano

Ao ser questionado a respeito, o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, disse aos jornalistas que os Estados Unidos já haviam tomado "medidas importantes na AIEA no passado" e estão "preparados para fazer isso novamente no futuro".

"Vocês vão ver a posição dos Estados Unidos quando for apresentada essa resolução, mas acho que não devem esperar que atuemos em algum tipo de discórdia com nossos parceiros do E3 [Reino Unido, França e Alemanha]", acrescentou Miller a respeito das críticas europeias a Washington.

Os diplomatas europeus consideraram que o governo de Joe Biden, que busca restabelecer a calma no Oriente Médio, se opõe à medida por temor de agravar as tensões na região.

O Irã suspendeu o cumprimento dos limites a suas atividades nucleares estabelecidos no acordo histórico de 2015 com o G5+1 (Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França, mais Alemanha) depois que Washington se retirou unilateralmente do acordo em 2018, durante o governo do republicano Donald Trump, e voltou a impor sanções pesadas contra a República Islâmica.