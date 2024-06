EUA: Câmara aprova proposta que sanciona Tribunal Penal Internacional por ação contra Israel

A Câmara dos EUA aprovou nesta terça, 4, uma legislação que, se aprovada no Senado, sancionará o Tribunal Penal Internacional (TPI) por solicitar mandados de prisão para o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e outras autoridades israelenses.

A votação de 247-155 equivale à primeira repreensão legislativa do Congresso ao tribunal de crimes de guerra, o ato vem após a decisão no mês passado de solicitar mandados de prisão para os líderes de Israel e do Hamas. A medida foi amplamente denunciada em Washington, criando um raro momento de unidade sobre Israel, mesmo com a intensificação das divisões sobre a guerra com o Hamas.

Embora se esperasse que o projeto de lei da Câmara fosse aprovado na terça-feira, ele conseguiu atrair apenas um apoio modesto dos Democratas, apesar da onda de indignação com a decisão do tribunal, diminuindo suas chances no Senado. A Casa Branca opõe-se à legislação, chamando-a de exagero.