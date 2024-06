Eslovênia reconhece Estado palestino, apesar de moção opositora para adiar voto

Mas a presidente do Parlamento, Urska Klakocar Zupancic, considerou hoje que a oposição havia "abusado do mecanismo de referendo" e que o prazo de 30 dias se aplicava somente aos projetos de lei e não aos decretos.

Em uma sessão caótica de seis horas, Jansa, que no passado foi próximo do premiê israelense Benjamin Netanyahu, acusou a coalizão de centro-esquerda no poder de "violação dos procedimentos" e abandonou o hemiciclo junto com os deputados de seu partido.

Na semana passada, o chanceler israelense, Israel Katz, instou os deputados eslovenos a votarem contra o reconhecimento de um Estado palestino, afirmando que a aprovação equivaleria a "recompensar" o movimento islamista Hamas.

- Mensagem de 'esperança' -

O primeiro-ministro liberal Robert Golob considerou que o reconhecimento do Estado palestino equivale a "uma mensagem de paz".

"O reconhecimento da Palestina como Estado soberano e independente traz esperança ao povo palestino na Cisjordânia e na Faixa de Gaza", escreveu ele no perfil do governo na rede social X.

Mais de 60% dos eslovenos apoiam a medida, enquanto 20% a rejeitam, segundo uma pesquisa realizada em abril com 600 pessoas e publicada no jornal Dnevnik.

Após a iniciativa conjunta de Espanha, Irlanda e Noruega, 145 dos 193 países da ONU reconhecem o Estado palestino, uma lista da qual estão ausentes a maioria dos países da Europa Ocidental e América do Norte, assim como Austrália, Japão e Coreia do Sul.