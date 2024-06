Equipe de Claudia Sheinbaum promete responsabilidade fiscal no México

O secretário da Fazenda do México, Rogelio Ramírez de la O, disse nesta terça-feira (4) que a política econômica do governo da presidente eleita, Claudia Sheinbaum, será concentrada na estabilidade macroeconômica e responsabilidade fiscal. O funcionário, que permanecerá no cargo durante o governo de Sheinbaum, falou aos investidores após a bolsa de valores e o peso mexicano sofrerem fortes quedas na segunda-feira por temores a que o partido no poder dominasse o Congresso, o que permitiria mudanças profundas na Constituição. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Confirmo às organizações internacionais e aos investidores privados que o nosso projeto é baseado na disciplina financeira, no cumprimento da autonomia do Banco do México (central), na adesão ao Estado de direito e na facilitação do investimento privado nacional e estrangeiro", declarou em um comunicado emitido pela Secretaria da Fazenda.

Acrescentou que o governo atualizará a comunicação com os investidores e agências de classificação de risco para confirmar as prioridades de "estabilidade macroeconômica, responsabilidade fiscal e viabilidade" dos seus objetivos fiscais. Afirmou ainda que fortalecerá a colaboração com a estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) "aproveitando o apoio do Congresso para otimizar o bom uso dos recursos públicos". Sheinbaum, de 61 anos, venceu com esmagadora maioria de votos as eleições presidenciais mexicanas realizadas no último domingo.