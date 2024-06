Enchentes na África do Sul deixam 22 mortos

Vinte e duas pessoas morreram na África do Sul, nas províncias litorâneas, devido a inundações provocadas por chuvas fortes, acompanhadas de ventos intensos, informaram as autoridades locais em um novo balanço divulgado na noite desta terça-feira (4).

"Temos um total de 11 mortes na província do Cabo Oriental, nove pessoas em Port Elizabeth e duas no leste de Londres", disse Pheello Oliphant, porta-voz do departamento de gestão de desastres da província do Cabo Oriental.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As enchentes concentram-se precisamente nesta província costeira e na vizinha KwaZulu-Natal, na costa leste do país. Um balanço anterior reportava 12 mortes.