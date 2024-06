Deputados franceses se vestem com as cores da bandeira palestina

Deputados de esquerda vestiram-se nesta terça-feira (4) de preto, vermelho, branco e verde para representar a bandeira palestina na Assembleia Nacional (câmara baixa) da França, cujo governo se recusa por enquanto a reconhecer a Palestina como Estado.

A câmara é "o lugar do debate democrático e os parlamentares se expressam exclusivamente de forma oral", reagiu a presidente da Assembleia, Yaël Braun-Pivet, à ação dos deputados ambientalistas, comunistas e de esquerda radical.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sua ação tensionou o clima com os deputados do partido do presidente francês, Emmanuel Macron, e a oposição de direita, e atingiu o auge quando a deputada do partido França Insubmissa (LFI, esquerda radical) Rachel Kéké mostrou uma bandeira palestina.