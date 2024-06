'Dei tudo de mim', diz Djokovic após anunciar desistência de Roland Garros

Minutos depois de a organização de Roland Garros anunciar nesta terça-feira (4) a desistência de Novak Djokovic por lesão, o sérvio se explicou no Instagram: "Dei tudo de mim".

"Estou muito triste em anunciar que terei que me retirar de Roland Garros. Joguei com o coração e dei tudo de mim na partida de ontem e, infelizmente, devido a uma ruptura no menisco medial do joelho direito, minha equipe e eu tivemos que tomar uma decisão difícil após cuidadosa consideração e consulta", escreveu Djokovic nas redes sociais.

Na segunda-feira, 'Nole' explicou após a vitória sobre o argentino Francisco Cerúndolo que sentiu a lesão durante o segundo set.