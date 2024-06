Brasil pode conquistar Copa América com 'garra e dedicação', garante Endrick

O jovem atacante brasileiro Endrick, que vai se transferir para o Real Madrid a partir de julho, garantiu que a seleção brasileira vai dar tudo de si para vencer a Copa América nos Estados Unidos, à qual garantiu que vai chegar sem pretensões individuais. "Vamos tentar conquistar esse título, treinar bastante. Sabemos que tem muita seleção de alto escalão, vai ser um campeonato muito difícil, mas não vai faltar garra e dedicação para poder conquistar esse título", afirmou ele em vídeo divulgado nesta terça-feira (4) pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O atacante de 17 anos, que se despediu na quinta-feira do Palmeiras, com o qual conquistou cinco títulos, disse estar "muito feliz" por participar de seu primeiro torneio oficial com a camisa do Brasil.

No total, ele disputou quatro jogos pela Seleção: dois nas Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026 no ano passado e dois amistosos em março. Nos confrontos preparatórios foi um dos grandes destaques da equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior, marcando o gol da vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra, em Wembley, e um gol no empate em 3 a 3 com a Espanha, no Santiago Bernabéu, que em breve será sua nova casa. "Espero continuar marcando para poder ajudar a seleção e, se não for fazendo gol, ajudando em alguma coisa", disse Endrick.