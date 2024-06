Australia admitirá estrangeiros nas Forças Armadas por falta de recrutas

A Austrália permitirá que estrangeiros residentes no país integrem as Forças Armadas, diante das dificuldades para alcançar as metas de recrutamento, anunciou o governo.

O ministro da Defesa, Richard Marles, afirmou que a partir de julho "residentes permanentes que moraram na Austrália por pelo menos 12 meses" poderão servir nas Forças Armadas.

Ele disse que pessoas do Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia e Reino Unido terão preferência.