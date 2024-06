Após início ruim, Wall Street fecha sessão em leve alta

A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta terça-feira (4), após um recuo nas taxas dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, apesar de um começo ruim.

O índice Dow Jones subiu 0,36%, chegando a 38.711,29 pontos, o tecnológico Nasdaq avançou 0,17%, a 16.857,05, e o amplo S&P 500 cresceu 0,15%, a 5.291,34.

"O mercado mudou de direção. Primeiro, estava em queda porque seguia os mercados do resto do mundo, em particular a bolsa da Índia, que teve uma queda acentuada", explicou à AFP Peter Cardillo, da Spartan Capital.