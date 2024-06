Americano é condenado a 42 anos de prisão por feminicídio de DJ na Colômbia

Um juiz colombiano condenou nesta terça-feira (4) a 42 anos e 8 meses de prisão um americano pelo assassinato, no ano passado, de uma DJ popular no país, cujo corpo foi jogado em uma lixeira, em Bogotá, anunciou o Ministério Público.

"O cidadão estrangeiro levou a jovem para um apartamento localizado no norte da cidade e a agrediu e asfixiou durante uma crise de ciúmes", diz o comunicado.

John Nelson Poulos foi preso em 25 de janeiro de 2023, no aeroporto da Cidade do Panamá, quando fugia da Colômbia rumo à Turquia. No dia seguinte, foi deportado para Bogotá, cidade onde assassinou a musicista Valentina Trespalacios, sua namorada.