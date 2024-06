Aliança liderada por nacionalista Modi vence eleições na Índia, segundo comissão eleitoral

A aliança liderada pelo partido do primeiro-ministro nacionalista indiano, Narendra Modi, o Partido Bharatiya Janata (BJP, Partido do Povo Indiano), obteve maioria no Parlamento nas eleições legislativas, segundo dados divulgados nesta terça-feira (4) pela Comissão Eleitoral.

Na ausência de resultados em alguns distritos, a coalizão liderada por Modi obteve pelo menos 272 cadeiras, o necessário para garantir uma maioria na Câmara Baixa, de 543 assentos, de acordo com os resultados da Comissão Eleitoral.

slb/des/js-jvb/mb/aa