Alec Baldwin e sua esposa anunciam reality show sobre sua família

Alec Baldwin e sua esposa, Hilaria, irão expor "os altos e baixos" de seu cotidiano criando sete filhos em um reality show que estreará em 2025 no canal TLC.

"Estamos convidando vocês para nosso lar para que vivam os altos e baixos, o bom e o mau, o selvagem e o louco", disse o ator americano, de 66 anos, em uma publicação no Instagram nesta terça-feira (4) junto com Hilaria, de 40.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O anúncio chega enquanto Baldwin se prepara para enfrentar um julgamento no estado do Novo México por homicídio culposo no caso da morte da diretora de fotografia de seu filme "Rust".