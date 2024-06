A dez dias da Euro, como chegam as grandes favoritas ao título?

A dez dias do início da Eurocopa 2024, os principais favoritos ao título chegam em momentos diferentes, entre a França debilitada após os amistosos de março, a Alemanha em ascensão e a Inglaterra que conta com a dupla Jude Bellingham e Harry Kane para encerrar um jejum de 58 anos sem título.

. França: esquecer março e reencontrar Mbappé

Após uma campanha impecável nas eliminatórias, a atual vice-campeã mundial não foi tão bem nos amistosos de março, quando foi derrotada pela Alemanha por 2 a 0 e venceu o Chile (3 a 2) em uma atuação sem brilho. O astro Kylian Mbappé, apagado no final de temporada com o Paris Saint-Germain, mas com o futuro já definido depois de ter sido anunciado pelo Real Madrid, deverá se concentrar em reencontrar seu nível para tentar liderar os 'Bleus' na busca do terceiro título continental.

. Inglaterra: apostar em Kane e Bellingham

Finalista da última edição, a Inglaterra confia em uma excelente geração de jogadores para levantar o primeiro título desde a Copa do Mundo de 1966. Harry Kane, apesar de uma temporada sem títulos no Bayern de Munique, mostrou que é um dos melhores atacantes europeus, e o jovem Jude Bellingham foi um dos líderes do Real Madrid na conquista da Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol. Basta que o técnico Gareth Southgate encontre a fórmula para dar fim à seca de títulos dos 'Three Lions'.