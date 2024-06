Wall Street fecha com tendências mistas após indicador decepcionante

A Bolsa de Valores de Nova York fechou com resultados mistos nesta segunda-feira (3), após a publicação de um indicador econômico decepcionante, embora o mercado tenha se recuperado no final do dia.

O Dow Jones terminou em baixa (-0,30%), enquanto o Nasdaq e o S&P 500 subiram 0,56% e 0,11%, respectivamente.

A sessão havia começado com boas expectativas por ser a primeira do mês, mas o clima esfriou com a publicação do índice ISM, que mostrou uma nova desaceleração da atividade industrial nos Estados Unidos.