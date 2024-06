Vaticano pede aos europeus que 'se lembrem de suas raízes migratórias'

O responsável do Vaticano para as migrações instou, nesta segunda-feira (3), os eleitores da União Europeia a "se lembrarem de suas raízes migratórias", dias antes das eleições que podem consolidar a crescente influência da extrema direita.

"Seria útil que os europeus se lembrassem de suas raízes migratórias (...) É uma pena que depois de uma ou duas gerações, uma família [as] esqueça", declarou o cardeal canadense Michael Czerny, prefeito do Dicastério (ministério) para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, encarregado da Justiça Social e Migração.

"Frequentemente, a propaganda e a ideologia sugerem que os migrantes fogem por prazer ou aventura: isso é falso, falso, falso. É lamentável que tenhamos que seguir insistindo nisso", indicou em uma coletiva de imprensa. "É muito importante compreender o que significa se ver empurrado pela realidade, pela história, a fugir".