Seul suspende acordo de paz após Coreia do Norte jogar lixo para o outro lado da fronteira

A Coreia do Sul anunciou nesta segunda-feira, 3, a suspensão de um acordo de reaproximação com a Coreia do Norte. A paralisação é uma punição depois que o país lançou balões carregados de lixo no território sul-coreano, mesmo com o país liderado por Kim Jong-Un anunciando a interrupção dos lançamentos. O acordo intercoreano, assinado em 2018, tem o objetivo de reduzir conflitos na linha de frente entre os dois países. A suspensão deve durar até que a confiança mútua seja restabelecida. De acordo com o Conselho de Segurança Nacional Presidencial da Coreia do Sul, a interrupção do trato autoriza o país a retomar exercícios militares perto da fronteira com os norte-coreanos e tomar respostas imediatas às provocações. Eles afirmaram que uma proposta de suspensão será apresentada ao Conselho de Gabinete na terça-feira, 4, para aprovação. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Desde a última terça-feira, dia 28, a chamada República Popular Democrática da Coreia lançou cerca de 1.000 balões carregando esterco, bitucas de cigarro, pedaços de pano e papel higiênico em várias partes do país ao sul. Nenhuma substância perigosa foi encontrada, segundo o exército sul-coreano. A medida foi uma reação contra campanhas de civis que distribuem panfletos contrários à Coreia do Norte.

Na noite de domingo, o vice-ministro da Defesa norte-coreana, Kim Kang Il, disse que interromperia sua campanha de balões porque deixou os sul-coreanos com "experiência suficiente de quão desagradável eles se sentem". Ele disse, no entanto, que a Coreia do Norte lançará balões novamente se ativistas do país vizinho retomarem as próprias atividades com balões contra seu território. Antes desse anúncio repentino, autoridades da Coreia do Sul disseram que tomariam medidas de retaliação "insuportáveis" em resposta. Quais são os objetivos dos países? Especialistas afirmam que a Coreia do Sul precisa da suspensão para reiniciar transmissões de propaganda anti-Pyongyang, de músicas de k-pop e de notícias externas por alto-falantes na fronteira. Essas transmissões teriam incomodado anteriormente o lado norte-coreano, onde a maioria dos seus 26 milhões de habitantes não têm acesso oficial a notícias estrangeiras.