Senador democrata julgado por corrupção concorrerá como independente nas eleições

O senador democrata Robert Menéndez, réu por corrupção, se registrou para a sua reeleição como independente, de acordo com documentos apresentados nesta segunda-feira (3), o que ameaça o controle do Senado por parte do partido do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

Menéndez se nega a renunciar e os democratas apresentaram outro candidato para sua cadeira, um enfrentamento que pode dividir os eleitores em benefício de um republicano em Nova Jersey (nordeste), um reduto democrata.

O senador, acusado de extorsão, obstrução da justiça e de aceitar propina para favorecer empresários com conexões no Egito e Catar, se inscreveu sob o lema "Menéndez para o Senado".