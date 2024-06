Sabalenka e Rybakina avançam com tranquilidade às quartas de Roland Garros

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 2 do mundo, segue demonstrando que é uma das favoritas ao título de Roland Garros e se classificou para as quartas de final do torneio com vitória sobre a americana Emma Navarro (22ª) nesta segunda-feira (3), dia em que a cazaque Elena Rybakina (4ª) também avançou sem sustos.

Contra Navarro, Sabalenka fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-3, em uma hora e nove minutos na quadra Philippe Chatrier.

A bielorrussa, duas vezes campeã do Aberto da Austrália, não perdeu um único set nos quatro jogos que disputou até agora no saibro parisiense.