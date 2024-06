Ruud elimina Fritz e vai enfrentar Djokovic nas quartas de Roland Garros

O tenista norueguês Casper Ruud, número 7 do mundo, venceu o americano Taylor Fritz (12º) nesta segunda-feira (3) e avançou às quartas de final de Roland Garros para enfrentar o sérvio Novak Djokovic (1º).

Ruud fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 7-6 (8/6), 3-6, 6-4 e 6-2, em 3 horas e 31 minutos na quadra Suzanne Lenglen.

O jogo contra Djokovic será uma reedição da final do ano passado, que terminou com vitória do sérvio. Ruud, que busca seu primeiro título de Grand Slam, perdeu cinco dos seis confrontos anteriores contra o número 1 do mundo, mas tem a seu favor a recente vitória na semifinal do Masters 1000 de Monte Carlo.