Real Madrid anuncia contratação de Kylian Mbappé

O Real Madrid anunciou nesta segunda-feira (3) a contratação do atacante francês Kylian Mbappé, que chega ao clube com um contrato de cinco anos.

"Real Madrid C. F. e Kylian Mbappé chegaram a um acordo pelo qual ele será jogador do Real Madrid por cinco temporadas", informou o clube merengue em comunicado, confirmando a esperada notícia desde que o jogador de 25 anos anunciou sua saída do Paris Saint-Germain no dia 10 de maio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

ati-du/iga/cb