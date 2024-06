Principal aeroporto do Peru retoma voos após problemas na pista de pouso

O Aeroporto Internacional Jorge Chávez, único terminal aéreo da capital do Peru, retomou nesta segunda-feira (3) as operações de voo após quase 12 horas de suspensão devido a uma falha no sistema de iluminação da pista de pouso, anunciou a operadora.

"A operação de partidas e chegadas de voos no Aeroporto Internacional Jorge Chávez foi retomada", informou o consórcio Lima Airport Partners (LAP), que opera o principal aeroporto do Peru.

Todos os voos de chegada e partida foram suspensos na noite de domingo devido a uma falha no sistema de iluminação da sua pista de pouso, que afetou milhares de passageiros e obrigou ao cancelamento de mais de 120 voos.