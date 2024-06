Petro diz que Claudia Sheinbaum 'ajudou' guerrilha colombiana do M-19

Sheinbaum, de 61 anos, fez história no domingo ao ser eleita a primeira presidente do México com entre 58% e 60% dos votos, cerca de 32 pontos percentuais à frente da candidata conservadora Xóchitl Gálvez.

Na década de 1980, Sheinbaum integrou o Conselho Estudantil Universitário (CEU), organização de esquerda que reunia personalidades do governo do presidente Andrés Manuel López Obrador, seu padrinho político.

Nesta mesma década, o México abrigou aproximações dos líderes do M-19 com o então presidente da Colômbia, Belisario Betancur.

Personalidades conhecidas por simpatizarem com os insurgentes, como o vencedor do Prêmio Nobel Gabriel García Márquez, também receberam asilo no país da América do Norte.

Depois de assinar um acordo de paz em 1990, o M-19 se transformou em um partido político com o mesmo nome.

jss/cjc/jb/am