Pequim acusa Reino Unido de recrutar funcionários públicos chineses como espiões

A China acusou, nesta segunda-feira (3), o Serviço de Inteligência britânico (MI6) de recrutar um casal que trabalhava no governo central de Pequim como espiões para o Reino Unido.

O Ministério da Segurança Estatal chinês afirmou em sua conta da plataforma WeChat que agentes do MI6 convenceram um homem de sobrenome Wang, que tinha "um cargo de confiança" no aparato estatal, de desertar junto com sua esposa de sobrenome Zhou.

"Recentemente, após uma investigação minuciosa, os organismos de segurança nacional revelaram um caso de espionagem em que o Serviço Secreto de Inteligência britânico (MI6) instigou um casal, Wang e Zhou, a desertar. Os dois trabalhavam em uma agência estatal central da China", indicou.