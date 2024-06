Novo ministro das Relações Exteriores do Irã confirma conversas com os EUA

O novo ministro das Relações Exteriores do Irã, Ali Bagheri, confirmou nesta segunda-feira (3), em Beirute, que Teerã mantém conversas com os Estados Unidos no sultanato de Omã.

Bagheri exerce o cargo de chanceler interino após a morte do presidente iraniano, Ebrahim Raisi, que faleceu em maio em um acidente de helicóptero juntamente com o então ministro das Relações Exteriores iraniano, Hossein Amir Abdollahian.

Bagheri trabalhava como adjunto de Abdollahian e negociador-chefe do programa nuclear iraniano.