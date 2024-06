'Não sei se poderei jogar', diz Djokovic após avançar às quartas de Roland Garros

O tenista sérvio Novak Djokovic disse nesta segunda-feira (3) que não tem certeza se poderá disputar as quartas de final de Roland Garros daqui a dois dias, devido a uma lesão no joelho sofrida durante a vitória sobre o argentino Francisco Cerúndolo.

"Nestas últimas semanas, tive uma pequena dor no joelho direito, nada a ver com uma lesão preocupante. Joguei torneios assim e não aconteceu nada até hoje. Mas no terceiro game do segundo set escorreguei e isso afetou o meu joelho", declarou em entrevista coletiva após a partida contra Cerúndolo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Não sei o que vai acontecer amanhã ou depois de amanhã, se conseguirei entrar em quadra e jogar", declarou o sérvio, que explicou que sua lesão está ligada à falta de saibro na quadra e acrescentou que conseguiu terminar o jogo graças a anti-inflamatórios.