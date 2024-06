Mourinho chega ao Fenerbahçe 'sem promessas', mas com o objetivo de ganhar o campeonato turco

O técnico português José Mourinho foi apresentado nesta segunda-feira (3) como novo treinador do Fenerbahçe, com o objetivo de devolver o clube à elite do futebol turco, mas "sem promessas" de títulos.

A primeira coletiva de imprensa do português foi acompanhada por mais de 80 mil pessoas ao vivo na internet. "Não há promessas, mas obviamente o objetivo principal será vencer o campeonato turco", admitiu Mourinho, de 61 anos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ex-treinador de Real Madrid, Chelsea, Inter de Milão e Manchester United, entre outras equipas, declarou que é preciso ir "passo a passo", sem estabelecer metas inatingíveis para um Fenerbahçe que venceu seu último campeonato turco em 2014.