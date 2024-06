Montadoras japonesas manipularam testes de certificação de veículos

A Toyota e outras quatro montadoras japonesas (Honda, Suzuki, Mazda e Yamaha) manipularam os testes de certificação de alguns dos seus modelos no Japão, anunciou o Ministério dos Transportes nesta segunda-feira.

Depois de inspecionar as fábricas de produção, o Ministério ordenou que as cinco montadoras suspendessem as entregas dos modelos afetados até a comprovação de que os testes de certificação seguiram as regras.

"É extremamente lamentável que outras irregularidades tenham sido descobertas, porque as ações fraudulentas relacionadas com os pedidos de certificação de modelos abalam a confiança dos motoristas e minam as bases do sistema de certificação de veículos" afirmou o ministério em um comunicado.