Lula diz que ficou feliz com vitória de Claudia Sheinbaum no México e que deseja visitar país

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta segunda-feira, 3, que ficou feliz com a eleição de Claudia Sheinbaum para suceder a Andrés Manuel López Obrador na presidência do México. Lula disse que deve fazer uma ligação para ela no fim da tarde.

"Talvez eu ligue para ela hoje às 18 horas. Estou muito feliz com a vitória dela porque ela representa o meu grande companheiro López Obrador", disse o presidente brasileiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lula e Obrador são líderes de esquerda e têm proximidade no cenário internacional. A eleição no país latino foi no domingo, 2.