Líderes celebram eleição da primeira presidente do México

O governo venezuelano também saudou a "vitória contundente" da candidata do partido no poder, "de mãos dadas com as forças da esquerda e do progressismo, sobre a direita retrógrada deste país irmão...".

Para a administração do socialista Nicolás Maduro, a vitória de Sheinbaum garante "que as transformações necessárias continuem avançando com a força necessária para o bem-estar de todo o México".

Também o governo sandinista da Nicarágua, chefiado por Daniel Ortega, felicitou a "companheira Claudia" e mostrou a sua "disposição para trabalhar juntos, em todos os campos" em benefício de ambos os países.