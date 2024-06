Kiev não autoriza manifestação LGBTQIA+ no metrô por questões de segurança

A prefeitura de Kiev não autorizou uma manifestação do coletivo LGBTQIA+ no metrô nesta segunda-feira (3), alegando razões de segurança, depois que os organizadores anunciaram que queriam se manifestar nas estações da capital por não poder realizá-la na rua, por causa dos bombardeios. Na capital ucraniana, não se organiza uma parada do Orgulho desde que a Rússia iniciou sua invasão, em fevereiro de 2022. No ano passado, o ato ocorreu na cidade de Liverpool, no Reino Unido, onde também havia sido realizada a final do Eurovision, ao invés da Ucrânia, que organizaria o evento se não fosse a guerra. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Neste ano, os organizadores da parada sugeriram que a população se reunisse nas estações de metrô da capital, que são usadas como abrigo contra os bombardeios russos, para reivindicar seus direitos.

No entanto, a prefeitura não autorizou por motivos de segurança, e pediu que outro local fosse escolhido para o ato. "Para não colocar em perigo os participantes e os passageiros, e para evitar eventuais provocações, as autoridades municipais não podem autorizar a realização da marcha da igualdade no metrô", indicou a prefeitura em um comunicado. Os organizadores afirmaram lamentar essa decisão, e indicaram que haviam se inspirado em uma manifestação LGBTQIA+ organizada em 2022 no metrô de Kharkiv, no nordeste do país.