Juventus e Allegri chegam a acordo por rescisão de contrato

A Juventus e seu ex-técnico Massimiliano Allegri chegaram a um acordo para uma rescisão de contrato, anunciou o clube nesta segunda-feira (3), evitando uma disputa judicial.

"Juventus e Massimiliano Allegri anunciam que chegaram a um acordo para encerrar seu contrato a partir do final da atual temporada", explicou a Juve em comunicado, sem revelar os termos do acordo.

O clube de Turim demitiu Allegri no mês passado, dois dias depois do título da Copa da Itália, com vitória sobre a Atalanta por 1 a 0 na final, em jogo marcado pelos episódios de ira do treinador contra os árbitros e depois contra um dirigente 'bianaconero' e contra um jornalista.