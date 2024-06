Jornalistas que cobriram o Desembarque na Normandia enfrentaram machismo e 'esquecimento'

As jornalistas que cobriram o Desembarque na Normandia há 80 anos, repórteres experientes e fotógrafas excepcionais, tiveram que burlar proibições impostas às mulheres pelos Aliados. Porém, suas histórias não tiveram o mesmo sucesso que as de seus colegas homens.

Outra jornalista também foi "punida por sua audácia": em 6 de junho de 1944, a americana Lee Carson convenceu o piloto de um caça a levá-la para sobrevoar as praias da Normandia e conseguiu uma vista excepcional do desembarque, conta Nancy Sorel, autora de "The Women Who Wrote War".

Assim que aterrissou, o SHAEF a convocou para se apresentar a um conselho disciplinar. Lee Carson fugiu.

"Claro que sabia" que era proibido, afirma a jornalista da International News Agency (INS), citado por Sorel. "Mas o trabalho era buscar informações".

Lee Miller, renomada fotógrafa da edição britânica da Vogue, estava em Saint-Malo, cidade da costa atlântica francesa ocupada pelos alemães, em agosto de 1944.

Suas fotos da cidade devastada correram o mundo, mas, "como punição", o Exército a colocou em prisão domiciliar, disse seu filho, Antony Penrose.

"Foi escandaloso e estúpido, ela estava apenas fazendo seu trabalho", explica. "Um homem na posição dela teria sido elogiado", diz.