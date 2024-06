Janja parabeniza Claudia Sheinbaum por vitória no México e fala em 'novo capítulo' no país

A primeira-dama, Rosângela da Silva, conhecida como Janja, parabenizou a vitória de Claudia Sheinbaum, eleita neste domingo, 2, como a primeira mulher a presidir o México. Ao desejar sucesso à nova presidente, Janja afirmou que o resultado das eleições representa um "novo capítulo" que inspira e fortalece a luta de maior participação feminina na política.

"Começando a semana com uma ótima notícia! O México elegeu nesse domingo sua primeira PresidentA. Claudia Sheinbaum é cientista (Dra em Engenharia Ambiental) e política, e tem mais de 20 anos de trabalho na aplicação de seus conhecimentos na construção e implantação de políticas públicas", escreveu a primeira-dama em publicação no X, antigo Twitter, nesta segunda-feira, 3. Até a publicação desta matéria, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não havia se manifestou sobre o assunto.

"Apesar dos desafios e da violência nesse ciclo eleitoral, Claudia conquistou uma vitória significativa e seguirá, com a confiança do povo mexicano, trabalhando no combate a pobreza e a violência em seu país", disse. Segundo Janja, a experiência de Sheinbaum na área ambiental pode impulsionar a transformação do país no enfrentamento da crise climática.