Israel e Hamas mantêm impasse sobre proposta de cessar-fogo anunciada por Biden

Os Estados Unidos continuam pressionando Israel e o Hamas a concordarem com um cessar-fogo em Gaza, mas as partes permanecem em desacordo sobre as condições para encerrar os combates. O Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, conversou com duas autoridades israelenses e elogiou Israel por considerar um acordo de cessar-fogo, dizendo que agora depende do Hamas aceitar o pacto.

As ligações ocorreram após o apelo público do presidente norte-americano, Joe Biden, para que ambos os lados aceitasse uma oferta de acordo, descrito como uma proposta israelense.

No entanto, representantes do Hamas disseram a mediadores que não receberam uma proposta israelense que corresponda ao potencial acordo descrito por Biden.