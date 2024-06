França apresenta pré-lista olímpica sem Mbappé e Griezmann

Kylian Mbappé e Antoine Griezmann são as duas grandes ausências da pré-lista olímpica de 25 jogadores apresentada nesta segunda-feira (3) pelo técnico Thierry Henry.

Apesar de poder chamar até três jogadores com mais de 23 anos, Henry só convocou dois nesta lista preliminar: os atacantes Alexandre Lacazette (Lyon) e Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace).

A França começará a treinar a partir de 16 de junho e fará dois amistosos contra Paraguai (4 de julho), República Dominicana (11 de julho) e Japão (17 de julho).

O torneio olímpico começa no dia 24 de julho e termina em 9 de agosto. A seleção francesa está no Grupo A com Estados Unidos, Nova Zelândia e Guiné.

lh/gk/ea/nf/dam/mcd/cb/dd