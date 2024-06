Farage, conhecido por sua defesa do Brexit, se apresentará nas eleições britânicas

"Serei candidato" no distrito eleitoral de Clacton (sudeste da Inglaterra)", declarou, acrescentando que também assumirá a presidência do Reform UK, que luta contra a imigração.

Nigel Farage, conhecido por sua campanha em defesa do Brexit em 2016, anunciou nesta segunda-feira(3) sua candidatura às eleições britânicas de 4 de julho, com o partido nacionalista Reform UK, em ascensão nas pesquisas.

Nigel Farage ficou conhecido em 2016, no referendo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, no qual fez uma intensa campanha em defesa do Brexit.

O líder do Reform UK, ex-eurodeputado, é atualmente apresentador do canal de televisão GB News, uma plataforma que lhe garante alguma popularidade entre o eleitorado conservador.

Segundo as últimas pesquisas, seu partido Reform UK conta com 15% das intenções de voto, a apenas cinco pontos dos conservadores, aos quais se atribui cerca de 20%, e está muito a frente dos liberais-democratas, tradicional terceira força política do país.

Os trabalhistas, liderados por Keir Starmer, contariam neste momento, segundo estas pesquisas, com cerca de 45% das intenções de voto, o que indica uma posição imbatível para acabar com quatorze anos no poder do Partido Conservador do primeiro-ministro Rishi Sunak, também candidato nas eleições de 4 de julho.

Nigel Farage garantiu nesta segunda-feira que quer atrair "milhões de eleitores" para que o Partido Trabalhista vença com uma margem "muito menor" que as previstas pelas pesquisas, assumindo que seu partido terminaria em segunda posição.

