"Eu me tornarei a primeira mulher presidente do México", diz Claudia Sheinbaum

A candidata governista Claudia Sheinbaum, que teve a vitória nas eleições presidenciais do México projetada pelo órgão eleitoral, disse que os dois principais adversários no pleito já reconheceram a derrota.

"Eu me tornarei a primeira mulher presidente do México", disse Sheinbaum, com um sorriso no rosto, em um hotel da Cidade do México, no início da madrugada desta segunda-feira, 3. "Nós demonstramos que o México é um país democrático com eleições pacíficas", disse a presidente virtualmente eleita.

'Dia de glória'